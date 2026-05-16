「関西六大学野球、京産大０−１大商大」（１６日、マイネットスタジアム皇子山）

大商大がサヨナラ勝ちし、２季ぶりの優勝に王手をかけた。大商大は星野世那投手（４年・近江）、京産大は野原元気投手（４年・塔南）とプロ注目投手の投げ合い。両者譲らず、０−０のまま試合は九回を迎えた。

九回、京産大は１死一塁で板東泰樹内野手が右翼への二塁打を放つも、大商大の中継プレーにより一塁走者は本塁アウト。２死二塁となると、星野は空振り三振で切り抜け踏ん張った。

すると流れは大商大に向いた。九回先頭の伊吹く綜太内野手（２年・神戸国際大付）が左前打で出塁し、犠打で１死一塁に。今秋ドラフト候補の春山陽登外野手（４年・敦賀気比）は「俺が決めたろうとかじゃなく、来た球を打ちました」と左前打でつなぎ、１死一、三塁と好機を拡大した。

ここで打席を迎えたのが３打席目まで安打がなかった４番・真鍋慧外野手（３年・広陵）。「打ててなかったので大事な場面で打ちたかったのはあった。（狙い球）は真っすぐだけ」と１ボールから野原の甘めにきた直球を逃さなかった。白球は右前に落ち、三塁走者が生還。優勝争い最終盤の大事な一戦で、大学では２度目となるサヨナラの一打を放ち、「準備をしていたのでしっかりいい場面で打ててよかった」と笑顔を見せた。

先発の星野は５安打１０奪三振で今春２度目の完封勝利。「相手チームの投手もすごくいいピッチングをされていたので、先に降板したほうが負けるのではないかなと考えていた」と気合で今春最多の１１３球を投げ抜いた。昨秋は左肘痛により１登板に終わった左腕。今春は６試合に登板し、４勝１敗とチームを支えている。優勝の近づく大事な試合で完封勝利を収め、「最後まで投げきることはすごく自分にとっても自信につながる」と胸を張った。

大商大は１７日の京産大との２回戦に勝利すれば、優勝が決まる。「明日絶対勝って全国大会に出て日本一にになりたい」と真鍋。星野も「明日でなんとしても決めきりたい。自分ももし必要とされる場面があるのであれば、明日もいくつもり」と意気込んだ。