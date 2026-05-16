エメフィールのシームレスブラ新作♡脇高設計で美シルエットを実現

ランジェリーブランド「aimerfeel（エメフィール）」から、人気の脇高ブラシリーズをシームレス仕様にアップデートした「シームレス バーレスク脇高ブラ(R)」が登場しました♡レースや装飾を省いたミニマルなデザインで、毎日のコーデに響きにくく、デイリー使いにぴったり。美しいバストラインを演出しながら、長時間でも快適な着け心地を叶える注目アイテムです。

シンプル派に嬉しい新デザイン

「もっとシンプルな脇高ブラが欲しい」という声から誕生した「シームレス バーレスク脇高ブラ(R)」。

これまでのバーレスクシリーズで人気だったフィット感や補整力はそのままに、レースなどの装飾を取り除き、なめらかなシームレス仕様へ進化しました。

薄手のトップスやぴったりした洋服にもラインが響きにくく、オン・オフ問わず使いやすいのが魅力。カラーはBL（ブラック）、PI11（ベビーベージュ）、BO（ボルドー）の3色展開です。

特にPI11（ベビーベージュ）とBO（ボルドー）は透けにくく、白トップスや淡色コーデにも合わせやすいカラーとして活躍します♪

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美シルエットと快適さを両立

「シームレス バーレスク脇高ブラ(R)」は、脇高設計によって脇や背中のお肉をしっかりカバーし、自然で美しいバストラインをメイク。

U字ワイヤーがバストを安定して支えることで、しっかりとしたホールド感も実現しています。

さらに、アンダーベルト下辺には2cm幅のゴムを採用。締め付け感を軽減し、長時間着用しても疲れにくい仕様になっています。毎日身につけるものだからこそ、“ラクなのにきれい”を叶えてくれる一枚です。

洋服に響かないシームレスブラを探している方や、シンプルデザインが好きな方、快適な着け心地を重視したい方にもおすすめです♡

商品ラインナップをチェック

シームレス バーレスク脇高ブラ(R)



価格：3,190円（税込）

サイズ：B65～E80(カラー：BL／PI11／BO)

シームレス バーレスク脇高ブラ(R) FGHカップ



価格：3,850円（税込）

サイズ：F65～H80(カラー：BL／PI11／BO)

さらに、おそろいで楽しめる「バーレスク レースハーフバックショーツ」も展開。

バーレスク レースハーフバックショーツ



価格：1,320円（税込）

サイズ：M／L／LL(カラー：BL／PI11／BO)

毎日に寄り添う新定番♡

シンプルで洋服に響きにくいデザインと、脇高設計による美しいシルエットを両立した「シームレス バーレスク脇高ブラ(R)」。

快適さを大切にしながら、毎日のファッションもきれいに楽しみたい女性にぴったりのアイテムです。

デイリー使いしやすい洗練カラーとストレスフリーな着け心地で、毎日手に取りたくなる“新定番ブラ”をぜひチェックしてみてください♡