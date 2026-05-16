神戸のミヒャエル・スキッベ監督が愛弟子のW杯メンバー初選出を喜んだ。今季から指揮する神戸は不選出に終わったが、昨季まで4年間指揮を執った広島からGK大迫敬介が選出。現在はライバルチームになったとはいえ、目尻が下がった。

「彼が選ばれたことを本当に嬉しく思っている。数年前（23年）のアジア杯で正GKになるはずだったが、手首舟状骨（しゅうじょうこつ）骨折で手術を受けなければならなかった。今回、ケガなく選ばれたことが嬉しいよ。この数年間、彼は日本代表に入るに値する努力をしてきた」

ドルトムントU―19監督時代だった20年、まだ15歳だったMFユスファ・ムココのトップチーム昇格を進言した。22年W杯カタール大会でドイツ代表のW杯最年少出場記録保持者となったが、若手の才能を見抜く慧眼は神戸でも健在。MF浜崎健斗（18）やDF山田海斗（19）、MF日郄光揮（23）ら若き才能を次々とピッチへ送り出している。

「選手を育成し、彼らがA代表に選ばれたり、多くの選手の夢である欧州移籍を果たして成長するのを見るのは、常に素晴らしい。我々のクラブの優れた育成機関を、価値あるものにしていきたい」

勝利とともに、神戸育ちのW杯戦士を育てることにも意欲を示した。