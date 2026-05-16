予防安全機能が強化されたトヨタの新軽トラック

2026年3月19日、トヨタは軽トラック「ピクシス トラック」の一部改良を発表し、同日に販売開始しています。

初代モデルの登場は2011年となるピクシス トラック。実用性とコストパフォーマンスの高さから、長きに渡り愛用されてきたトヨタの軽トラックです。

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なおピクシス トラックは、ダイハツ工業から「ハイゼット トラック」のOEM供給を受けて販売されています。

ピクシストラックのボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1780mm、ホイールベース1900mm。

軽自動車規格を目一杯に使いつつ、フロア長は2030mmもあり、軽トラではトップクラスの広い荷台を備えています。

グレードラインナップは、ベーシックな「スタンダード」、悪路にも強いスーパーデフロックなどを備えた4WD専用の「スタンダード 農用スペシャル」、そしてLEDヘッドランプなどが標準装備された「エクストラ」の3モデルが継続して揃えられています。

パワートレインは全車660cc直列3気筒エンジンを搭載。最高出力は46PSを発揮します。トランスミッションは5速MTとCVTが用意され、駆動方式も2WDと4WDから選択可能です。

今回の一部改良では、ベースのハイゼット トラックの一部改良を受けたもので、安全性と機能性を高める実用的なアップデートが行われました。

とくに注目したいのが、予防安全機能の大幅な強化です。

予防安全機能「スマートアシスト」では、検知能力が大きく強化され、「交差点右折時の対向直進車検知機能」や「交差点右左折時の対向方向から来る横断歩行者検知機能」が追加されました。

上級グレードにあたる「エクストラ」では、夜間の視認性を大幅に向上させる「LEDヘッドランプ（ロー／ハイビーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ・オートライト付）」、先行車や対向車を検知してハイビームを自動制御してくれる「アダプティブドライビングビーム（ADB）」、そして「サイドビューランプ」が新たに標準装備となりました。

一部改良された「ピクシス トラック」の販売価格（消費税込）は、109万4500円〜151万8000円。

少々の値上げながらもコストパフォーマンスの高さは維持されており、強化された予防安全装備によりさらにお買い得な軽トラックとなりました。

これからもさまざまな産業現場で活躍してくれる注目の一台です。