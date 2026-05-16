＜速報＞松坂大輔氏は「77」 原辰徳氏は3バーディ奪取も「76」でホールアウト
＜リョーマゴルフ 日高村オープン 最終日◇16日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞女子プロと合同開催となるシニア新規大会の最終ラウンドが進行している。
【連続写真】これが“平成の怪物”のぶっ飛びスイング
主催者推薦で特別出場している元メジャーリーガーの松坂大輔氏は、1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「77」のラウンド。トータル14オーバーの101位タイで競技を終えている。また、元読売巨人軍監督の原辰徳氏もホールアウト。3バーディ・7ボギーの「76」で回り、トータル15オーバーの103位としている。宮本勝昌がトータル10アンダーで首位。岩本高志、平塚哲二、片山晋呉が1打差を追走している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シニアの部 初日のリーダーボード
〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
松坂大輔が初の男子ツアーで4バーディ奪取 スタート前に思わぬハプニングも？
ジャンボ尾崎死去による喪失感……日本ゴルフ界にスーパースターはもう生まれないのか？
松山英樹ら出場 全米プロのリーダーボード
【連続写真】これが“平成の怪物”のぶっ飛びスイング
主催者推薦で特別出場している元メジャーリーガーの松坂大輔氏は、1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「77」のラウンド。トータル14オーバーの101位タイで競技を終えている。また、元読売巨人軍監督の原辰徳氏もホールアウト。3バーディ・7ボギーの「76」で回り、トータル15オーバーの103位としている。宮本勝昌がトータル10アンダーで首位。岩本高志、平塚哲二、片山晋呉が1打差を追走している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シニアの部 初日のリーダーボード
〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
松坂大輔が初の男子ツアーで4バーディ奪取 スタート前に思わぬハプニングも？
ジャンボ尾崎死去による喪失感……日本ゴルフ界にスーパースターはもう生まれないのか？
松山英樹ら出場 全米プロのリーダーボード