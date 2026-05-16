歌手の和田アキ子（76）が16日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。Netflixの作品「地獄に堕ちるわよ」で話題沸騰中の細木数子さんについて語る場面があった。

親交が深かった美空ひばりさんについて話をする中、和田は「山岡久乃お母さんとか今Netflixで話題になってる、細木数子さん。ようかわいがってもらいました」と細木さんとの交流について言及した。

「数ちゃんなんて、最後のほうは神楽坂のお家で“好きなの持って帰りなさい”って、服も。“だから入らないからいらない”って。ぶわーっと衣装部屋に100着ぐらい（並んでいた）。“いいじゃないの、持って帰ればいいじゃない”って。でも“入らない”って。それも10分ぐらい言わなきゃダメだった」と懐かしんだ。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「ドラマには出てこなかったですね。アッコさんのシーンは」と笑うと、和田は「だって森光子さんを連れて行って、一緒にご飯食べたことあるのよ」とも。

「でも森光子さんは最初から“嫌いだ”って言ってたの」とぶっちゃけ。「私が“行きましょうよ”って言って。そしたら、数ちゃんも数ちゃん、森っちも森っちで、なんかパチパチしてましたね」と振り返りつつも「そういうのありましたね。いい人でしたよ、でも」と笑った。