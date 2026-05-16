飯島直子、姉との“初姉妹旅行”を報告 貴重な2ショットも公開「仲良くてうらやましい」「珍道中＆やりとり最高です」
俳優・飯島直子（58）が16日までに、自身のインスタグラムを更新し、姉との“初姉妹旅行”を報告した。
【写真】雰囲気そっくり!？姉との2ショットを公開した飯島直子
飯島は「誘われては 聞こえないフリ 予定を聞かれては 笑顔で受け流してきた姉との旅計画 本日開幕」と記し、北海道で海の幸を堪能したことを報告。
「心配性の姉 出発四時間前に集合場所についてました 何してたんだろう。」と姉の素顔を明かしながら「そんなこんなで初姉妹旅行 姉の希望で食い倒れ海の幸を堪能しに北国まできました 今のところ 空腹時間ありません 24時間まんぷくです」とつづり、姉との2ショット写真などを公開した。
この投稿には「姉妹仲良くてうらやましい」「お姉様との珍道中＆やりとり
最高です」との反響が寄せられている。
【写真】雰囲気そっくり!？姉との2ショットを公開した飯島直子
飯島は「誘われては 聞こえないフリ 予定を聞かれては 笑顔で受け流してきた姉との旅計画 本日開幕」と記し、北海道で海の幸を堪能したことを報告。
「心配性の姉 出発四時間前に集合場所についてました 何してたんだろう。」と姉の素顔を明かしながら「そんなこんなで初姉妹旅行 姉の希望で食い倒れ海の幸を堪能しに北国まできました 今のところ 空腹時間ありません 24時間まんぷくです」とつづり、姉との2ショット写真などを公開した。
この投稿には「姉妹仲良くてうらやましい」「お姉様との珍道中＆やりとり
最高です」との反響が寄せられている。