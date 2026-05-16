飯島直子 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優・飯島直子（58）が16日までに、自身のインスタグラムを更新し、姉との“初姉妹旅行”を報告した。

【写真】雰囲気そっくり!？姉との2ショットを公開した飯島直子

　飯島は「誘われては　聞こえないフリ　予定を聞かれては　笑顔で受け流してきた姉との旅計画　本日開幕」と記し、北海道で海の幸を堪能したことを報告。

　「心配性の姉 出発四時間前に集合場所についてました 何してたんだろう。」と姉の素顔を明かしながら「そんなこんなで初姉妹旅行 姉の希望で食い倒れ海の幸を堪能しに北国まできました 今のところ　空腹時間ありません 24時間まんぷくです」とつづり、姉との2ショット写真などを公開した。

　この投稿には「姉妹仲良くてうらやましい」「お姉様との珍道中＆やりとり
最高です」との反響が寄せられている。