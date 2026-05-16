北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表メンバーに選出されたＤＦ冨安健洋（アヤックス）が、日本時間１６日に自身のインスタグラムを更新。Ｗ杯に向けて決意表明をした。

冨安は、日本代表メンバーと試合前に整列して肩を組む後ろ姿のショットをアップし、「皆さんのサポートが無ければここに戻ってくる事はできませんでした。感謝しかないです」と記し、「そして、この舞台に立ちたくても立てない選手がいるという事を決して忘れず、自分が今持っている力を出し切ります。楽しみます！！！」と“決意表明”。けがの影響が懸念される中での選出となったが、プレーで応える覚悟を示した。

この投稿には、なでしこジャパンメンバーのＭＦ長谷川唯（マンチェスターＣ）が「いぇす！とみぃぃぃ」とコメントしたほか、ファンからは「選出おめでとうございます」「トミ待ってました すごく嬉しいです」「言うまでもないですが、日本にはあなたの力が必要です」「トミーの名前が挙がった瞬間、息子がガッツポーズして喜んでいました！！！トミーおかえりなさい！！！」「いこう、頂点」など多数のエールが寄せられている。