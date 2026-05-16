1200人絶賛レシピも！さっぱり味で食欲そそる「ねぎ塩チキン」

暑さで食欲がない日もさっぱり食べられる「ねぎ塩チキン」をご紹介。ねぎと塩、レモンなど家にある食材で簡単に作れます。

▼王道◎鶏肉のレモンねぎ塩だれ

下味をつけたもも肉を香ばしく焼き、レモンねぎ塩だれをかけていただく一品。箸が止まらないおいしさと好評です。



▼ピリ辛！たっぷりのねぎでいただく

もも肉に赤唐辛子をベースにした下味をつけて焼きます。仕上げに青ねぎをたっぷのせて。



▼鶏むね肉でも◎しっとりおいしい

パサつきやすいむね肉ですが、マヨネーズや砂糖で下味をつけて、少し多めの油で蒸し焼きにすると、しっとりと仕上がります。







こってり味になりがちな鶏肉料理も、ねぎやレモンの酸味でさっぱりと食べられるよう工夫されています。鶏肉を焼いてねぎ塩だれをかけるだけと簡単なのも嬉しいですね。食欲がない日でも食べやすく、ご飯が進む一品を、ぜひお試しください。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。