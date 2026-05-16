三上悠亜、チア人気投票で「1位をいただきました」 大胆タンクトップ姿で感謝記す
タレントの三上悠亜が、16日までに自身のXを更新。台湾のチアリーダーで1位になったことを報告した。
【写真】スタイル良すぎる！チア人気投票で1位に輝いた三上悠亜
三上は写真を添えて「今年のチア人気投票1位をいただきました！！初めてチアリーダーとして正式に加入させていただいた年に1位をいただけて本当に嬉しいです」との喜びをつづった。
続けて「日本のみんなも投票に参加してくれて本当にありがとう。ファンのみんなが私が海外でお仕事してる間もDMやファンクラブでたくさん応援してくれてるおかげで頑張れてるよ。いつもありがとう、大好き！！」と呼びかけている。
【写真】スタイル良すぎる！チア人気投票で1位に輝いた三上悠亜
三上は写真を添えて「今年のチア人気投票1位をいただきました！！初めてチアリーダーとして正式に加入させていただいた年に1位をいただけて本当に嬉しいです」との喜びをつづった。
続けて「日本のみんなも投票に参加してくれて本当にありがとう。ファンのみんなが私が海外でお仕事してる間もDMやファンクラブでたくさん応援してくれてるおかげで頑張れてるよ。いつもありがとう、大好き！！」と呼びかけている。