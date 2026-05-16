「グラビアレジェンドのツーショット」ほしのあきの写真にファン興奮「ビューティフル２ショット」「素敵」
タレントのほしのあき（49）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。公開した写真が「グラビアレジェンドのツーショット」だと反響を呼んでいる。
【写真】「グラビアレジェンドのツーショット」反響を呼んだほしのあき
ほしのは「久し振りにくまように会ってお茶をしたよ 1時間くらいだけど色々話して、色々質問しました」と投稿。写真には熊田曜子（44）との2ショットを公開した。
続けて「ポールダンサーのくまちゃん 毎日練習しているからアザだらけだったよ 大会頑張ってね スマホケース色違いだったよ」と投稿した。
コメント欄では、グラビア界を牽引してきた2人の写真に「グラビアレジェンドのツーショット」「ビューティフル２ショット」「素敵」などのコメントが寄せられている。
【写真】「グラビアレジェンドのツーショット」反響を呼んだほしのあき
ほしのは「久し振りにくまように会ってお茶をしたよ 1時間くらいだけど色々話して、色々質問しました」と投稿。写真には熊田曜子（44）との2ショットを公開した。
続けて「ポールダンサーのくまちゃん 毎日練習しているからアザだらけだったよ 大会頑張ってね スマホケース色違いだったよ」と投稿した。
コメント欄では、グラビア界を牽引してきた2人の写真に「グラビアレジェンドのツーショット」「ビューティフル２ショット」「素敵」などのコメントが寄せられている。