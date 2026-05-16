アーティストグループ『Number_i』の岸優太さんが5月15日、自身のインスタグラムを更新。Tシャツ姿で街を歩くオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】Tシャツ姿の街歩きショットを公開「もう半袖ライフやっちゃってます????!!!!!!!!!!」





岸さんは白いTシャツに、青いデニムパンツを合わせ、黒いキャップを深くかぶった、アメリカンカジュアルなスタイル。







夏を感じさせるコーディネートに岸さんは「もう半袖ライフやっちゃってます？？？？！！！！！！！！！！」と呼びかけました。







Tシャツの背面には、日本の電子部品メーカーであるTDKが1980年代後半〜90年代にかけて展開していた、カセットテープの名作『SA』シリーズのロゴを落とし込んだデザインで、音楽好きの愛するヴィンテージデザインが描かれています。







この投稿を見た人たちからは「私も半袖ライフしちょるよ 」「Tシャツ本当似合う」「胸筋やばいです 」「最高にかっこいいよ」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】