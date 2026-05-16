スパーズが西決勝進出を決める…ウルブズに圧勝、キャッスル32得点の大爆発

5月16日（現地時間15日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第6戦が行われ、サンアントニオ・スパーズが敵地のターゲット・センターで、ミネソタ・ティンバーウルブズと対戦した。

スパーズは、デビン・ヴァッセル、ジュリアン・シャンペニー、ビクター・ウェンバンヤマ、ディアロン・フォックス、ステフォン・キャッスルが先発。一方のウルブズは、アンソニー・エドワーズ、ジュリアス・ランドル、ジェイデン・マクダニエルズ、ルディ・ゴベア、アヨ・ドスンムがスターティングラインナップに名を連ねた。

第1クォーター、スパーズはキャッスルが3本の3ポイントシュートを含む14得点を挙げるロケットスタートを見せ、チーム全体で36得点を奪取。9点リードで最初の12分を終えた。続く第2クォーターでは、開始直後からディラン・ハーパーの得点をきっかけに20－0のビッグランを作り、一時は29点の大量リードを奪った。その後はエドワーズとナズ・リードを中心に反撃を受けたものの、74－61と13点リードで試合を折り返した。

後半に入っても、スパーズの勢いは止まらない。第3クォーターには再びキャッスルが躍動し、このクォーターだけで11得点を記録。チーム全体でも36得点を挙げ、110－84と26点リードで最終クォーターを迎えた。第4クォーターでもスパーズは主導権を握り続け、最後までウルブズを寄せ付けず。139－109で圧勝し、オクラホマシティ・サンダーが待つウェスタン・カンファレンス・ファイナル進出を決めた。

勝利したスパーズは、キャッスルが5本の3ポイントシュート成功を含む32得点に加え、11リバウンド6アシストを記録する大活躍。フォックスが21得点9アシスト、ウェンバンヤマが19得点6リバウンド3ブロック、シャンペニーが18得点、ベンチスタートのハーパーも15得点をマークした。

一方のウルブズは、エドワーズが24得点、テレンス・シャノンJr.が21得点、リードが18得点7リバウンドを記録したものの、チーム全体のフィールドゴール成功率は37.7パーセントにとどまった。3年連続のウェスタン・カンファレンス・ファイナル進出には届かず、ホームでシーズンを終えることになった。

■試合結果



サンアントニオ・スパーズ 139－109 ミネソタ・ティンバーウルブズ



SAS｜36｜38｜36｜29｜＝139



MIN｜27｜34｜23｜25｜＝109







Castle sinks his 3rd three 🎯

14 PTS in Q1!

Spurs lead by 9 in Game 6. pic.twitter.com/y2bdgMTRFK

- NBA (@NBA) May 16, 2026

【動画】キャッスルが第1クォーターだけで14得点をマーク