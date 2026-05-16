LE SSERAFIMがHYBE社屋を駆け回る！2ndスタジオアルバム最後のコンセプトフォト＆フィルム公開

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LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』 pt.1の最後のビジュアルコンセプトである「COMPACT」バージョンの写真と映像を公開した。

■練習室や会議室、スタイリングルームなどで撮影

今回のビジュアルコンセプトは、5人のメンバーの日常を感じさせる場所であるHYBE社屋の至る所で撮影。映像は、練習室や会議室、スタイリングルームなどを駆け回るメンバーたちの姿をクールで洗練された演出で撮影しており、まるでファッションフィルムのような雰囲気を醸し出している。個性的なスタイリング、モデルのようなオーラとは対照的に、地下駐車場で撮影されている点がとても新鮮だ。

これまで公開された4つのビジュアルコンセプトは、それぞれ異なるインパクトを与え、カムバックへの期待を最高潮に高めた。

LE SSERAFIMは、デビュー以降、カムバックするたびに新しいコンセプトと音楽ジャンルを披露しながら、「挑戦」そのものをグループのアイデンティティとして見せてきた。特定のイメージにとどまらず、常に新しい姿と無限の可能性を見せる点が、LE SSERAFIMを象徴する特徴だ。

今回のアルバムは、さらに予測できない変幻自在なコンセプトで、世界中のファンから注目を集めている。

LE SSERAFIMの2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』 pt.1は、5月22日13時にリリース。デビュー当初、「恐れがないから強い (FEARLESS)」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMのあらたな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバムとなっている。

なお、5月18日にアルバム収録曲に関するヒントを提供するタイトル曲プレビュー、19日にはアルバムのハイライトメドレーが公開される予定だ。

また、LE SSERAFIMは、『PUREFLOW』pt.1のリリースを記念して、ファンに特別な体験を提供するポップアップを開催。

日本では、6月1日から6月14日まで東京・第9SYビル 1Fで実施される。詳細はオフィシャルサイトで。

(P)＆(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』pt.1

韓国発売日：5月22日

■【画像】バージョンのソロカット

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp/