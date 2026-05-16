フリーアナウンサーの高橋真麻さんが自身のブログを5月13日に更新。驚きの食欲を明かしました。

【写真を見る】【高橋真麻】「デジャブではなく(笑)」「おいしくて、食べ終えたら、そのまま同じメニューをおかわりしてしまいました…」



郄橋さんは、「デジャブではなく(笑)」というタイトルで、「先日、仕事前に初めてロイヤルホストのモーニングに行きまして」「和定食とオニオングラタンスープを頼みましたら」とし、和定食とオニオングラタンスープの写真を投稿しました。





続けて、「あまりにも、おいしくて、食べ終えたら、そのまま同じメニューをおかわりしてしまいました…」と告白。再び和定食とオニオングラタンスープの写真を披露しました。



よく見比べると、和定食の鮭や目玉焼きの形が違い、オニオングラタンスープの器の焦げ具合も異なり、全く同じメニューをおかわりしたことが分かります。





最後に「なかなかモーニングに行くことは難しいのですが」「いつか また行きたいな…」と綴りました。





ブログには、「フフフ そんなに美味しかったのですね」「お店の人びっくりされたのでは…？真麻さん凄〜い」「こういうリピート好き過ぎます！」と、コメントが寄せられました。



高橋さんは今月、声帯の手術を行ったことを報告しており、食欲もあり元気な様子を伝えてくれました。

【担当：芸能情報ステーション】