◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーDeNA（5月16日、東京ドーム）

今シーズン初の4連勝と波に乗る巨人。対するDeNAは28イニング無得点と打線の奮起が求められます。

巨人は先発がウィットリー投手。ここ2試合、試合中にボールが当たったり、足がつったりと、負傷が続いていますが、その後も投げ続けるなど、気合を前面に出すピッチャーです。日テレ系野球中継「DRAMATIC BASEBALL」が注目したのはウィットリー投手のカーブ。被打率が.042とかなり低く、配球をする上でかなり重要なボールとなりそうです。

解説は地上波が三浦大輔さんと上原浩治さん。三浦さんは「DeNAは点が取れてない。中日戦の初回以降、全くなのでね。きのうのように走塁などのミスがあって、得点の形を作れていないのが大きい。形を作って、結果取れないのはよくありますが、形を作れていないのが問題かなと思います」と語りました。

上原さんは「ジャイアンツはきょうは9人中3人が外国人。打線もそこまでいいわけではない。あんまり点が入らないかもしれない。先発が6回、7回投げた方が勝利に近づきそうだなと思います」としました。

ＢＳ日テレ、ジータスの解説、篠塚和典さんは「両方とも打線がいいわけではない。先発ピッチャーをどっちが崩すか、どっちが先制点を取るか、活発に打線が動くのかを注目したい」と見どころを語りました。

プレーボールは午後2時です。