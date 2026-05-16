女優でモデル知花くらら（44）が16日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜午前11時30分）に生出演。栃木で発生した強盗殺人事件に関わりがあるとして、放送中に3人目の16歳の少年が強盗殺人容疑で逮捕された速報が出る中、事件についてコメントした。

松尾由美子アナが「知花さん、先ほど3人目が逮捕されましたが、3人とも16歳で未成年ということで、こんなに残酷なことができてしまうのかと」と意見を求めた。

2児の母親でもある知花は「親としては子どもが、どういったところにそういう犯罪の入り口が…子どもの生活の中に、どういったところに入り口があったのかなというのが、すごく気になるところですし、親の目の届かないところで、リスクに危険性に巻き込まれるというのはすごく心配になりますよね」と驚きを隠せないようだった。

事件は14日午前9時半ごろ、栃木県上三川町で発生。同町上神主の住宅に住む男性（68）から「強盗が入り、家族がバールで殴られた」と110番があった。県警によると、3人が病院に搬送され、男性の妻の会社役員富山英子さん（69）が死亡した。県警は逃げた人物を追い、事情を知っているとみられる16歳の少年を強盗殺人容疑で逮捕した。

逃げたのは複数人とみられ、その後、逮捕された少年の他に知人の16歳少年2人が強盗殺人の疑いで逮捕された。

近くの防犯カメラには目出し帽をかぶった人物が写っていた。

近隣住民によると、他県ナンバーの不審な車やバイクが目撃され、回覧板で注意喚起されたこともあった。