Ｊ２磐田は１６日、ヤマハスタジアムで行われるホーム藤枝戦を前に、今季限りでの卒業が発表されているクラブのスタジアムＤＪ・杉山直さんのセレモニーを実施した。１９９４年のＪリーグ参戦から３２年間、声でスタジアムを盛り上げてきた功労者に、サポーターから大きな拍手が送られた。

試合前に、ピッチに足を踏み入れた杉山さんは、まずゴール裏へ一礼。その後、四方へ深々と頭を下げた。「選手ではないのに、このような形できちんと送り出していただいて、本当に感謝しています」と切り出し、「１９９４年に磐田が１年遅れでＪリーグに参戦しました。まだその頃はスタジアムＤＪという名前もありませんでした。そこから３２年間。今、ピッチで活躍している選手は生まれてもいないと思います。あっ、川島（永嗣）さんは生まれているか。（三浦）龍輝、為田（大貴）くんも生まれているか」とユーモアを交えて語り、スタンドを笑わせた。

続けて「長い間お世話になりました。きょうでスタジアムＤＪは卒業しますが、あしたから熱いサックスブルーのサポーターが一人増えると思ってください。みんなの力で僕たちのいるべき場所（Ｊ１）に戻ろうよ。高みを目指そう！勝利の雄たけびをあげよう！本当にありがとうございました」と両手を広げて呼びかけ、再び深く一礼した。

ゴール裏には「杉山直さん お疲れさまでした」と書かれたメッセージ旗が掲出。クラブマスコットのジュビロくん、ジュビィちゃんから花束も贈られ、３２年間スタジアムを支え続けた“声の象徴”へ感謝が届けられた。