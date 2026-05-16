◆米大リーグ エンゼルス０―６ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースは１５日（日本時間１６日）、敵地・エンゼルス３連戦の初戦に臨み、快勝で３連勝を飾った。先発予定だったスネルが左肘の遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。急きょブルペンデーとなったが、救援陣が好リレー。前日に完全休養となった大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でフル出場し、メジャー２００二塁打を達成するなど、３打数１安打の活躍で復調の兆しを見せた。

試合後、会見したロバーツ監督は「今夜はこれ以上ない展開だったし、何人かの選手が復調したのを見るのも良かった」と大きな手応えを口にした。

試合前にはＢ・スネル投手（３３）を左肘の遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入りが発表。救援クラインが先発に上がることとなったが、クラインが２回無失点と流れを作ると、エンリケス、トライネン、ミルズ、ハート、ベシアと１回ずつをいずれも無失点でつなぎ、試合を作った。

大谷は４点リードの５回先頭で迎えた３打席目は左翼フェンス際に角度３５度、打球速度９７・１マイルの大飛球を放ち、ワンバンでフェンスに直撃する二塁打とし、チャンスメイクした。