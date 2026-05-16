元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が新しい家族を紹介し、ファンをほっこりさせている。

１６日までにインスタグラムで「ご挨拶（あいさつ）が遅れましたが…この子の名前はミンミンです。縁あって、健之介ファミリーのところにやって来た、フレブルでブリンドルの女の子」と紹介し、黒色の毛並みのフレンチブルドックを抱えた写真を披露。

「現在１才の成犬ですが… 初めて、我が家に遊びに来た日から梅田鈴と仲良くなって…ベッドで寝てる姿を見たら…ちょっと涙。それからいつも遊びに家に連れて来てたら…ミンミンは、いつの間にか帰りたくなくなってしまったようでほぼ、我が家にお泊まり（連れて帰られちゃうと寂しいから、私もパパも帰らないで欲しいんだけどね〜）」（原文まま）と家族に迎え入れた経緯を説明し「ちょっと花ちゃんに顔が似ててでも〜ツンデレじゃなくて…もの凄（すご）い甘えん坊さん お昼寝を…花ちゃんのお気に入りだった場所でしてるのを見るとちょっと…ドキっとしてね 【戻って来てくれたの！？】と錯覚してしまうけど。。。頭の良かった花ちゃんと違って ま〜ミンミンは色々やらかしてくれてますが 元気にご飯もいっぱい食べて 私の大切に育ててる（やっと大きくなったのよー）その大葉をムシャムシャ食い荒らして逃げて行ったり新参者ですが 既に１番の大御所のように振る舞ってますが…きっと空から花ちゃんが笑って見てる気がします」とつづった。

「これから（もうすでにですが）我が家の家族になり、すーちゃんと走り回って（すーちゃんに飛びついて転ばせてますが。）元気に幸せに暮らしてくれる事を願っています。できる限り、長く側にいてねミンミン 皆さん今後とも梅田鈴民（勝手にたくさんの人に可愛がってもらえるように【民】という字にしちゃいましたが）どうぞ末長くよろしくお願いします」とあいさつし、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「ご縁はタイミングと運命ですね」「また賑やかファミリー、インスタ楽しみにしてます」「なんか自分の事の様に嬉（うれ）しいです すっごく可愛いいです」「ミンミンちゃん､超〜可愛いですね」などの声が寄せられている。