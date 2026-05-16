「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第３日」（１６日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）

通算イーブンパーの２４位からスタートした鍋谷太一（２９）＝国際スポーツ振興協会＝が５バーディー、２ボギーの６７で回り、通算３アンダー、ホールアウト時点で首位と４打差の８位と、好位置で最終日を迎えることになった。

地元大阪出身。アマチュア時代の２０１２年から出場している、馴染み深い大会。同大会がレギュラーツアー復帰してから「いつも見てきたし、ツアー初出場もここ。地元で優勝するというのは、夢の一つ」と気合い満点で臨んでいる。

直近の中日クラウンズで今季初めてのトップ１０入りと、調子を上げてきている。さらに、キャディーを務める小薮誠人さんは、幼なじみでともにゴルフの腕を磨いてきた。プロの道を諦めた小薮さんがサラリーマン生活を送っている際に、鍋谷がプロキャディーの道を勧めたいきさつがある。

さらに、鍋谷が女子プロの河本結に小薮さんを紹介、タッグを組ませたことで、前週のサロンパス杯でメジャー初制覇を演出。“運気”も抜群だ。

「完璧ではないですけど、ショット力は上がってきた」と自信を深める２９歳。２３年カシオワールド以来の優勝には「もっといいプレーが必要」とする鍋谷が「親友（小薮さん）」との熱いタッグで２勝目を狙う。