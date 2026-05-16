俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は17日、第19話「過去からの刺客」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

織田信長（小栗旬）は嫡男・織田信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。羽柴秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とした上杉攻めに加わるが、作戦をめぐり対立してしまう。一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、羽柴小一郎（仲野太賀）は彼女が密かに足を運んでいるという村へ向かう。小一郎は妻がひた隠しにしていた悲しい過去を知り…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

柴田勝家率いる織田軍が加賀国に進み、上杉謙信に敗れた「手取川の戦い」（1577年・天正5年）。勝家と不仲だった羽柴秀吉は、勝手に戦列を離れてしまう。勝家との対立、秀吉の“無断離陣”は1996年の大河「秀吉」第18話「切腹命令」（5月5日）でも描かれた。次回予告。激しく口論している2人だが、果たして。