ディズニーで「4歳の子ども」に“3歳とウソ”をつかせ「タダで入園できた」というママ友にドン引き…「年齢確認されたことない」と言いますが、子どもが“かわいそう”ですよね？ 年齢を偽るリスクとは

ディズニーは4歳から有料になる

東京ディズニーリゾートでは、パークチケットの小人区分を4歳から11歳までとしており、子どもが4歳になった誕生日当日からパークに入場する際はチケットが必要です。

パーク内で待ち時間を短縮してアトラクションに乗れ、指定のエリアでショーを見ることができるディズニー・プレミアアクセス（DPA）も4歳の子どもから必要になるので、子どもが3歳か4歳かで出費が大きく変わってくるのです。



年齢を偽り無料で入園することは詐欺となる

ディズニーは、入場パスを持っている大人と同伴している3歳以下の子どもは、無料で入園することができます。子どもの年齢は、基本的に自己申告です。

筆者も何度か3歳以下の子どもと一緒にディズニーを訪れたことがありますが、身分証明書の提示を求められたことはありません。そのため、子どもが小さいと「3歳」とうそをつく人もいるようです。

しかし、仮にバレることなくパークに入場できたとしても、子どもにうそを強要させることになります。4歳にもなれば物心もついており、ショックを受ける子どももいるかもしれません。年齢を偽っていると、せっかくディズニーに行っても「自分は悪いことをした」と感じ楽しめないのではないでしょうか。

子どもが小さいと体験できないアトラクションもあるため、チケット代金がもったいないと感じる気持ちは理解できますが、年齢を偽って無料で入園すると、詐欺罪にあたる可能性があるので絶対に止めましょう。



子どもの料金を抑えるなら3歳11ヶ月までがおすすめ

ディズニーのパークチケットが有料になるのは、子どもが4歳の誕生日を迎えた当日からです。

3歳11ヶ月までは、無料で入園することができます。保護者がDPAを購入していた場合、3歳以下の子どもも無料でDPAを利用できるので、子どもの料金を抑えてディズニーを楽しみたいなら、子どもが3歳11ヶ月までに行くのがおすすめです。

子どもが4歳未満であれば、宿泊代や交通費がかからないことも多いですし、子どもは無料で入園しているのでアトラクションやショーをお試し感覚で楽しむことができます。子どものテーマパークデビューにも良いですね。



年齢に合ったチケットを購入しよう

4歳の子どもを「3歳」と偽り、無料でディズニーに入園することは、詐欺罪にあたるので絶対にやめましょう。年齢でチケットの区分が決まっている以上、体験できないアトラクションやショーがあったとしても年齢に応じたチケットで入園するべきです。

うそをついて入園してバレなかったとしても、「うそをついて料金をごまかした」という事実は変わりません。4歳であれば理解力が付いてきているので、ショックを受ける子どももいるのではないでしょうか？

せっかくのパーク体験を思い切り楽しむためにも、年齢に合ったチケットを購入しましょう。子どもの料金を抑えてディズニーに行きたい人は、子どもが3歳11ヶ月までに訪れるのがおすすめです。



出典

東京ディズニーリゾート パークチケット

東京ディズニーリゾート ディズニー・プレミアアクセス

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執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー