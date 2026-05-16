「エンゼルス０−６ドジャース」（１５日、アナハイム）

菊池雄星が所属するエンゼルスが２安打完封負けで４連敗。ア・リーグ西地区最下位で、両リーグ最多の借金１３となった。４月１７日の時点で１１勝１０敗だったが、そこから２５試合で６勝１９敗の急失速となった。

この日はビジターでア・リーグのエンゼルスとの交流戦で、ともにロサンゼルスに本拠地を置く「フリーウェイシリーズ」。チケット完売で４万４８８７人が駆けつけたが、３本塁打を被弾。ドジャースはスネルが緊急登板回避して“ブルペンデー”となったが六回まで１安打と苦しい試合展開だった。

さらに捕手・オハピーが途中交代するアクシデントにも見舞われた。

大谷がエンゼルス在籍時にバッテリーを組んだオハピーは、今年４月２６日に左手首骨折で負傷者リスト入り。この試合がメジャーに復帰戦だった。

しかし、四回無死一、二塁で、３球目のワンバウンド投球を捕球しようとした際に負傷した個所にボールを当ててしまった。

表情をゆがめてその場にうずくまったが、何とかプレーを続行。しかし、六回の守備から交代。エンゼルスは交代理由を「左手首痛」と発表した。再び痛めた可能性もある。