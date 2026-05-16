草刈正雄の長女・紅蘭、ゴージャスな休日を公開 写真に映り込む“男性”に注目集まる「後ろ姿タイプです」「とっても素敵」
俳優・草刈正雄（73）の長女でタレントの紅蘭（36）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。イタリア・コモ湖で過ごしたラグジュアリーな休日ショットを大量公開し、「映画のワンシーンみたい」と反響を集めている。
【写真】「後ろ姿タイプです」SNSで騒然！草刈正雄の長女・紅蘭の写真に映り込む“男性” ※5枚目、8枚目
紅蘭は「Lake Como」とつづり、「まるで映画の中に入り込んだような感覚 美しすぎたコモ湖… 景色、空気、食事、お酒全てがパーフェクトでした」とコメント。イタリア滞在を満喫した様子を伝えた。
投稿では、湖を望むプールでのグリーンのビキニ姿や、白のミニワンピース姿、刺しゅうが施された淡いイエローのドレス姿などを披露。クラシックボートでコモ湖を巡る様子や、湖畔のホテルテラス、夜景をバックにしたロマンチックなディナーショットなど、非日常感あふれる写真が並んでいる。
また、ワイングラス越しに湖を眺めるカットや、ラグジュアリーなテーブルコーディネート、湖畔のライトアップされた夜景も公開。さらに、水辺に入る男性の後ろ姿や、乾杯シーンの写真にも男性と見られる手足が映り込み、ファンの注目を集めた。
コメント欄には「映画のワンシーン見たいです 男性の方の後ろ姿タイプです」「スターウォーズのロケ地ですよね」「いいなーいいなー とっても素敵な場所…」「めっちゃ綺麗」「男性の人がめちゃくちゃ気になります」「紅蘭さんイタリア満喫されてるのが伝わります」といった声が続々。「イタリアがよく似合う」「絵になる」「美しい景色ですね」と、世界観に魅了される反応も寄せられている。
【写真】「後ろ姿タイプです」SNSで騒然！草刈正雄の長女・紅蘭の写真に映り込む“男性” ※5枚目、8枚目
紅蘭は「Lake Como」とつづり、「まるで映画の中に入り込んだような感覚 美しすぎたコモ湖… 景色、空気、食事、お酒全てがパーフェクトでした」とコメント。イタリア滞在を満喫した様子を伝えた。
また、ワイングラス越しに湖を眺めるカットや、ラグジュアリーなテーブルコーディネート、湖畔のライトアップされた夜景も公開。さらに、水辺に入る男性の後ろ姿や、乾杯シーンの写真にも男性と見られる手足が映り込み、ファンの注目を集めた。
コメント欄には「映画のワンシーン見たいです 男性の方の後ろ姿タイプです」「スターウォーズのロケ地ですよね」「いいなーいいなー とっても素敵な場所…」「めっちゃ綺麗」「男性の人がめちゃくちゃ気になります」「紅蘭さんイタリア満喫されてるのが伝わります」といった声が続々。「イタリアがよく似合う」「絵になる」「美しい景色ですね」と、世界観に魅了される反応も寄せられている。