タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時）が１６日に放送され、タレントの出川哲朗がゲスト出演した。

庄司とは２０年来の仲で以前は一緒に合コンに参加していたという出川。しかし「ある日、庄司においでよって連絡したら、庄司が『出川さん、ちょっと今回は…今回はというより…ごめんなさい』と断られた」という。理由を尋ねると庄司に「僕はそういう飲み会には二度と行けません！僕に…愛する人ができたんです」と言われたことを明かした。

そして藤本に向かって「それが将来のあんただよーっ！」と指をさした。これに藤本は「イェーイ！」と拳を振って大喜び。

しかし庄司は「そんなにドラマチックには言ってないでしょ？」と大慌てで指摘。これには藤本が「でも（出川に）会う度に『庄司は本当に遊んでたんだから』って。でミキティに会った途端、全然遊ばなくなって誘いも断るようになったって」と両者をなだめるように語った。

出川も「だからそんだけ遊んでた人がそういう場所に一切行かなくなったってすごいことでしょ？」と藤本と庄司夫妻を持ち上げた。だが直後に「ホントにひどかったんだから！」と加えて庄司をがっくりさせていた。