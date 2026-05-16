歌手の和田アキ子（76）が16日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。スーパーでショックを受けたことを明かす場面があった。

「一昨日、魚の煮たのが食べたくて、スーパーに久しぶり行ったんですよ」と和田。初めてのスーパーだったといい、お目当てだったカレイの煮付けは買えなかったものの、買い物をし、ポイントカードを作ったそうで「そういうの凄い弱いの。ポイントカードをもらったんです。赤いの。すごい目立つやつ。変装してるから。旦那の名前を書いて」と明かした。

そして昨日も同じスーパーにマネジャーと一緒に行ったという和田。カットフルーツなど購入するため、レジに並んだといい、ポイントカードを出そうとしたら「パチンコのカードやった。もう倒れそう。ほんならマネージャーは声出して笑うし」とガックリ。「なんてバカなんだろう。車の中で確認したんだよ。私、変装したときしか行かないからパチンコもスーパーも。パチンコのカードとnanacoカードとポイントカード。もうショックで」と嘆いた。

店員から「カードお持ちですか？」と聞かれ、変装しているため声色を変えて「持ってます」と答えて出すも、「“あれ？”とかって。お恥ずかしいの」と和田。「ポイントカードってペラペラなの。パチンコのカードってしっかりしてんねん。ポイントカードは赤なの。パチンコカード黒。マネージャーに“ごめん。ごめん。本当にごめん。誰にも言わんで”って。いや〜ショックやったわ。なんでこんなにアバウトなんだろうって、自分のやること」と声を落とした。