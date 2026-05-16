開催：2026.5.16

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 0 - 2 [パドレス]

MLBの試合が16日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとパドレスが対戦した。

マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するパドレスの先発投手はランディ・バスケスで試合は開始した。

4回表、6番 ミゲル・アンドゥハー 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SEA 0-1 SD

7回表、8番 宋成文 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでパドレス得点 SEA 0-2 SD

試合は0対2でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのランディ・バスケスで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はマリナーズのエマーソン・ハンコックで、ここまで3勝2敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝0敗14Sとなっている。

ここまでマリナーズは22勝24敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方パドレスは26勝18敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 13:24:27 更新