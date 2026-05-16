漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が16日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。今年4月に導入された、自転車への青切符制度の影響について言及した。

自転車の青切符制度の導入から1カ月の状況を警察庁が公表。青切符の交付件数は全国で2147件に上り、関西では大阪が267件でワーストとなった。

最も多かったのは、一時停止を指定された場所で停止行為を行わない「指定場所一時不停止」の違反。

MCの山崎香佳アナウンサー（28）が、自転車も一時停止の標識で止まらなければならないとの説明をしながら「雅さん、なんで納得いかない顔をしてるんですか？」とツッコミを入れると、雅は「（テレビカメラで）抜かんといて！」と苦笑した。

複雑化したルールに、雅は「もうね、僕、チャリンコ乗る回数、減ったわ。3分の1ぐらいになった」と、違反が気になって自転車に乗る機会が減ったことを明かした。

昨年11月にNMB48を卒業した小嶋花梨（26）も、「私も、自動車免許を持っていないので、このルールを聞くととっさに判断できるか心配で、乗るのが怖くなりました」と話し、雅が「歩こう、もう」とうなずいた。

自動車運転免許を取得していない人にとっては少し理解が難しいルールもあり、「アキナ」秋山賢太（42）は「これ用の講習が必要になってきますよね」と語っていた。