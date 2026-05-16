歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。2人の子供について語った。

22年に十三代目市川團十郎を襲名。襲名後の変化を問われ「変わりますよね」としたものの「今はやっぱり自分のことよりも、子供たちのことで、やっぱり稽古とか」と忙しくしていると語った。

MCの笑福亭鶴瓶は、團十郎の長女で舞踊家、女優の市川ぼたん、長男で歌舞伎俳優の市川新之助について「子供らはもう初舞台終わって出てるんやからね」と紹介。

團十郎は「出ていて、また年齢的に13、14なんで。新之助、勸玄（本名）の方は声変わり、娘の方は歌舞伎をやりたいけど、女性だって葛藤」と難しい時期であると説明した。

鶴瓶は「いやいや、だからそれはやりたいと思うよ」と同調し、團十郎は「だから凄い大変ですよ。方向性が全然違うんで」と語った。

鶴瓶はぼたんが歌舞伎の舞台に立つことはないのかとも質問し、團十郎は「いやいや、7月の歌舞伎は出ますよ」と明言。「1月の新橋演舞場は出ている。これ何か、意外と好評だったっていうことで、松竹さんから、7月もやってくださいって言われて」と東京・歌舞伎座の7月の公演にも出演することになったと語った。

鶴瓶は「歌舞伎座って違うもん。僕も独演会やらせてもらって」と感心した様子で話した。