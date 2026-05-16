白亜紀に生息していた竜脚類、「ナガタイタン・チャイヤフメンシス」の想像図/Patchanop Boonsai/Handout/Reuters via CNN Newsource

（CNN）10年前にタイの池のほとりで発見された複数の化石がきっかけとなり、新種の恐竜が特定された。巨体に長い首と尾を持つ草食恐竜だったとみられる。

タイとロンドンの研究者によって「ナガタイタン・チャイヤフメンシス」と名付けられたこの爬虫（はちゅう）類は、東南アジアで発見された恐竜としては史上最大となる。

14日に科学誌サイエンティフィック・リポーツに掲載された研究によると、この恐竜の推定体重は27トン、体長は約27メートル。参考までに大型のティラノサウルス・レックスは体重が約4〜6.8トン、体長は12メートル以上だったと推定されている。

ナガタイタン・チャイヤフメンシスが属する竜脚類は、陸上を歩いた動物の中で史上最大と目されている。草食性で長い首と太い脚、胴体に大きな腸を持つ竜脚類には、ディプロドクスやブロントサウルスなどが含まれる。

発表によると、今回発見された恐竜の上腕骨（前脚の骨）は長さ1.78メートルだった。

研究論文の筆頭著者を務めた古生物学者で、ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン（UCL）の博士課程に在籍するティティウート・セタパニチャサクル氏は15日にCNNの取材に答え「タイにはこれほど大きな標本はあまり多くない」「初めて上腕骨を見たとき、自分の身長よりも高かったのでとても驚いた」と述べた。同氏によればこの恐竜は、タイで知られている別の竜脚類恐竜の約2倍の大きさだという。

幼い頃からの夢叶う

この脚の骨は、2016年にタイ北東部の共同池のほとりで地元住民によって発見された複数の化石の一つだ。当時は乾季で水位が下がっていた。

同年から19年にかけて現地調査が行われ、骨格の化石が見つかった。さらに24年にも発掘調査が行われた。

UCL、タイ鉱物資源局、マハサラカム大学、スラナリー工科大学の研究者たちは、恐竜の脚の骨、脊椎（せきつい）、肋骨（ろっこつ）、骨盤などの化石を3Dスキャンし分析。その結果、この恐竜がこれまで知られていなかった新種であることが判明した。

ナガタイタン・チャイヤプメンシスの名の「ナガ」は、南アジアおよび東南アジアの民間伝承に登場する神話上の蛇「ナーガ」に由来する。「ナーガは水と関連付けられることが多く、この恐竜が共同池のほとりで発見されたことを考えると、巨大な蛇の名前をつけるのはうってつけだと思った」と、セタパニチャサクル氏は説明する。

「タイタン」はギリシャ神話の巨人を指し、この恐竜の大きさを表現する。「チャイヤプメンシス」は、恐竜が見つかったタイの県の名前にちなむ。

タイ出身のセタパニチャサクル氏は子どもの頃から「いつかタイで見つかった恐竜に名前を付けたい」と考えていた。今回の発見は、その夢の実現に他ならないという。

研究によると、ナガタイタンはおそらく白亜紀前期の後半に当たる約1億2000万年前から1億年前に生息していたと考えられる。当時はイグアノドンに似た中型の草食恐竜や、「トリケラトプスの近縁種であるいわゆる角竜類のごく初期の形態」と共存していたと、セタパニチャサクル氏はみている。

当時の環境は「非常に乾燥していて温暖」だったとセタパニチャサクル氏。恐竜が発見された場所は蛇行する河川系であり、「淡水魚や淡水ザメ、ワニ、カメ」が生息していたと付け加えた。

セタパニチャサクル氏は、タイではアジアで「最も多様性に富んだ部類の」恐竜化石が見つかると考えている。その一因は、約2億5200万年前から6600万年前の中生代に由来する非常に厚い堆積（たいせき）岩層が存在することだ。

「降雨や植生は化石の骨を侵食したり破壊したりする恐れがあるが、これらの岩石はそうした要素にさらされる機会が比較的少ない」（同氏）

引き続き東南アジアの竜脚類について研究するセタパニチャサクル氏によれば、上記の発見現場には現在、研究センターが設置されているという。

首都バンコクにあるタイノサウルス博物館では、ナガタイタン・チャイヤプメンシスの実物大復元模型を展示している。