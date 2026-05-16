タレント長嶋一茂（60）が15日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。赤ちゃんの匂いにまつわるエピソードを披露し、共演者を驚かせた。

番組では「赤ちゃんの頭の匂いがする香水」を紹介した。

一茂は「僕は癒やしみたいなのを勉強したんですよ。赤ちゃんの頭皮から、頭頂部からの匂いっていうのが最も癒やされる匂いだって聞いたんだよ。で、本当かなと思って嗅いだらやっぱり良い匂いなんだよ。娘たちがその匂いを卒業したあとに赤ちゃんの匂いを嗅ぎたくなるわけよ。どうやったら嗅げるかなと思ったときに、赤ちゃんって泣くじゃん。全然知らない人の赤ちゃんを『僕泣きやますことできるんで、抱っこしましょうか』って抱っこしてた」と明かし、スタジオを驚かせた。

一茂は「ちょうど抱っこするときって赤ちゃんの頭頂部ってこの辺（顔の前）に来るんだよ。で俺赤ちゃんを泣きやますことが今でもできます」と自慢した。

石原良純は「どこでやるの？」と聞くと、一茂は「俺は機内でやる。飛行機の通路をずっと歩くんです。でもだいたい1周すると泣きやんでる」と語った。

サバンナの高橋茂雄は「でもお母さんからしたら“赤ちゃん泣いてて大変や”って思ったら一茂さんがやってきて『赤ちゃん泣きやましましょうか？』って結構驚きのシチュエーションですよね」と反応した。

良純は「いまだにあるの？抱っこしようって」と聞くと、一茂は「全然ある」と答えた。

高嶋ちさ子は「赤ちゃんはとにかく抱っこ。座ってたらダメなの。立って揺らさないといけない」と母親目線で語った。

一茂も「歩いて揺らす。同じリズムがいいんだって」と補足し、泣きやますテクニックを語った。