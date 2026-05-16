漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が16日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。カルビーのポテトチップスなどのパッケージが、一時的に白黒に変更されることについて言及した。

中東 情勢の緊迫化による一部原材料の調達不安定化と、商品の安定供給を最優先とするため、同社では14商品を対象に、「石油原料節約パッケージ」と表記した白黒のパッケージに変更。25日の週より順次店頭で切り替わる予定となっている。

雅は、「これ欲しいわあ。全然ええよ。全然いい」と新パッケージに興味津々の様子。

昨年11月にNMB48を卒業した小嶋花梨（26）が「（現行のパッケージの方が）食欲をそそるし、ワクワクするじゃないですか。ポテトチップスのこの感じがね」と言うも、雅は「全然気にならない」と返した。

「アキナ」秋山賢太（42）が「間違えて買いそうですけどね。色で覚えてるので」と指摘すると、雅は「『カルビー』だけ書いてくれたら、透明でもいいよ。しゃあないもん」と話し、「（パッケージは）紙でもええで」と提案した。

ただ、ポテトチップスは1975年の発売当初は透明の袋に入っていたが、油が酸化してしまうため、1983年からアルミを使用した中が見えないパッケージに。油の酸化を防ぎ、味が改善されて売り上げが上昇したという。

この説明に、雅は「ナフサとともに、ずっと大きくなってきたんやね、みんな育ってきたんや」と納得していた。