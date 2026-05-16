やっと買えたーーーッ！！【ダイソー】ちょっと高くても欲しい！「人気収納アイテム」

【ダイソー】の扉が付いた収納アイテムが今、注目を集めている様子。100円ではなく、ちょっとお値段が張るものの、思わず欲しくなる使い勝手の良さがうかがえます。シンプルで馴染みやすいデザインなので、リビングやクローゼットに……と、つい色々な場所に置きたくなるかも。今回はそんな、ダイソーで人気とウワサの収納ケースをご紹介します。

中身が把握しやすい扉付きのケース

インスタグラマー@nanaironotobira2さんが、「ダイソーの超人気収納アイテムをやっとゲットできました」とコメントしているのは、「ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース」です。シンプルでインテリアに馴染みやすいホワイトを基調とした扉付きのケースは、使わない時は折り畳めるという優れもの。小さいサイズは\550（税込）、大きいサイズは\770（税込）です。ダイソーの中では少し高めの価格ですが、おしゃれなインテリアグッズとしては手頃かも。

ジョイントすれば統一感のあるインテリアに

「ジョイントできる扉付折りたたみ収納ケース」は、@nanaironotobira2さんいわく、「同じサイズですとジョイントもできます」とのこと。複数個、積み重ねることでラック感覚で使え、統一感が出てスッキリしたインテリアになるかも。小さいサイズが、37.4cm × 24.3cm × 22.5cm、大きいサイズが、41.8cm × 26.5cm × 24.5cmと、意外と大きめ。厚みのある物の収納にもうってつけかも。@nanaironotobira2さんによると、「再販も売れてます」とのことなので、気になる人はぜひ探してみて。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino