納言の薄幸がテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。「ダンビラムーチョ」（大原優一、原田フニャオ）もゲストとして登場し、ルームシェア時代を語った。

幸は以前、大原と元ポンループのアミ、元ダイヤモンドの野澤輸出との４人でルームシェアをしていた。幸は「１年ちょいくらいで（ルームシェアを）抜けた」と明かし、これに対し大原は「正直俺らのせいでもあるというか。幸だけが金持ってたのよ」と話し始めた。

「みんなバイトしてて。で、本当に幸が買ってくる緑茶を飲みまくってたの俺たちは」と話す大原に、幸は「そうです、飲み物。みんなの買ってましたね」と回顧。

大原は「『ありがとね』っていうのを言わないといけないじゃん。なんだけど、もう当たり前になってきてしまって。何も言わずにグビグビ飲んでて」と振り返った。さらに、幸は「ロケ弁とかめっちゃ持って帰ってましたね。そうだ、トートバッグそれ用に持ってってましたもん毎回」と話すと、原田は「優しいなぁ」と反応し、大原も「助かってた！マジで助かってた」と当時の幸の優しさを噛みしめた。

これに対し、幸は「別に食べてもらうために持って帰ったからいいんですけど、野澤さんが連れてきた後輩に『食いな。これロンハー弁当だよ』（とふるまってた）」とぶっちゃけると、スタジオは笑いに包まれ原田は「むかつくなぁ」「ふるまってる感じ出すな」とツッコミ。幸は昔話に「めっちゃ楽しかったけどなあ」としみじみとした表情を見せていた。