コートジボワール代表にフランク・ケシエ、アマド・ディアロらが選出された

北中米ワールドカップ（W杯）の出場国が、続々と本大会の出場メンバーを発表している。

グループEでエクアドル、ドイツ、キュラソーと対戦するコートジボワール代表も5月15日にW杯メンバーとなる26人を発表した。

日本代表とも対戦した2014年のブラジル大会以来3大会ぶり4度目のW杯出場となったコートジボワールは、AFCチャンピオンズリーグエリート連覇を果たしたサウジアラビア1部アル・アハリの中心選手であるMFフランク・ケシエ、マンチェスター・ユナイテッドに所属するウイングのアマド・ディアロらを招集している。

エメルス・ファエ監督は、メンバー発表の際に「私たちは出場国の頭数を埋めるため、観光のためにアメリカに行くわけではない。私たちはコートジボワールの国民の期待に応えるべく、高い目標と野心を掲げている。このスカッドは、一丸となってアメリカ大陸で大きなインパクトを残すメンバーだ」と、コメントしている。

今大会で初のグループステージ突破を目指すコートジボワール。出場した過去3大会は、いずれもグループ3位で敗退となったが、今大会は4試合目を戦うことができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）