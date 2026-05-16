鬼龍院翔、「あれなんなの？」疑問投げかけ “ウォシュレット”めぐりさまざまな声「初めて聞いたなー」「理解できなかった」
ゴールデンボンバーの鬼龍院翔（41）が16日までに自身のXを更新。「誰も言わないから俺が言ってやる」と書き出し、ウォシュレットにまつわる自身のエピソードを披露すると、SNSでさまざまな声が集まった。
【写真】共感できない！？鬼龍院翔の投稿
投稿で「外出先のトイレ(大)で用を足したあと、ウォシュレットをオンにしたら最初に温水が一回タマの裏あたりをペロッと経由していくタイプのウォシュレット、あれなんなの？穴狙うの下手すぎだろ。ありがとう」とコメントした。
この投稿に「瞬時に理解できなくて5回読みましたが、やっぱり理解できなかった…洗浄のタイミングで引っかかっちゃってるのかな」「座る位置の問題では」「誰も言わないから教えてあげるけど…それ…「ビデ」ボタンを押してない？」「ウォッシュレット歴長いけど初めて聞いたなー」「深く座りすぎなんじゃないですか？」「ウォシュレットって色んなのあるんやね」「子供の頃よくわからなくてボタン押して顔面に水とんで以来怖くて使えない」「流れが良すぎて歌詞かと思いました」など、さまざまな意見が集まった。
【写真】共感できない！？鬼龍院翔の投稿
投稿で「外出先のトイレ(大)で用を足したあと、ウォシュレットをオンにしたら最初に温水が一回タマの裏あたりをペロッと経由していくタイプのウォシュレット、あれなんなの？穴狙うの下手すぎだろ。ありがとう」とコメントした。