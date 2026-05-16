■MLB エンゼルス 0ー6 ドジャース（日本時間16日、エンゼル・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのエンゼルス戦に“1番・DH”で先発出場し、4打数1安打1四球2三振。その1安打は、メジャー通算200本目となる二塁打となった。試合は0−0で迎えた4回、ドジャースのA.パヘス（25）が3ランで先制すると、M.マンシー（35）も2者連続となる本塁打を放ち、4−0とリード。6回にもランナーを一人置いてT.ヘルナンデス（33）が2ランを放ち、6−0で大勝したドジャースが3連勝でナ・リーグ西地区首位をキープした。

大谷は、前日・本拠地でのジャイアンツ戦はベンチスタート。一度も打席に立つことなく、今季初の休養日となった。試合は大谷の代わって“1番・DH”で起用されたW.スミス（31）が先頭打者本塁打を放ち先制。その後、2−2の同点で迎えた6回、代打・A.コール（31）の適時打で勝ち越しに成功、リリーフ陣もリードを守り切り、ジャイアンツ戦に連勝し単独首位に再び浮上した。

1回、大谷の第1打席は、エンゼルス先発・J.コハノウィッツ（25）のシンカーに空振り三振に倒れた。3回、2死一塁で回ってきた第2打席は、四球を選びチャンスを広げたが、続くM.ベッツ（33）が投ゴロに打ち取られ、得点はならなかった。

4回にドジャースはランナー2人を置いて、パヘスが3ラン本塁打で先制すると、続くマンシーも2者連続となる本塁打をライトスタンドに叩き込み、4−0とリードする。

5回、先頭で回ってきた大谷の第2打席は、2球目をレフトのライン際へ運ぶ、メジャー通算200本目となる二塁打で出塁。無死二塁とチャンスとなったが、エンゼルスの好守に阻まれ大谷がホームに帰ってくることはなかった。それでも6回、1死一塁でヘルナンデスが、右中間スタンドギリギリに飛び込む2ラン本塁打で加点し、6−0と大きくリード。

先発予定だったドジャースのB.スネル（33）は登板せず、代わってマウンドに立ったのは、W.クライン（26）。この日は、中継ぎ陣が継投でつなぐ“ブルペンデー”となったが、各投手が持ち味を発揮し、6回まで5人の投手が、エンゼルス打線をわずか1安打に抑え込んだ。

7回の大谷の第4打席は、昨年までチームメイトだったK.イェ−ツ（39）に2ストライクと追い込まれ、146キロの速球を空振りして3球三振に倒れた。9回の第5打席では、初球を引っ張って一ゴロに倒れた。ドジャースは7回以降も、A.ベシア（30）、J.ドライヤー（27）、C.バーンズ（30）とつなぎ、8人の継投で完封勝利を飾った。