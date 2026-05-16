老けて見えるのはアイラインのせい！40代が絶対やめるべきNGアイラインの引き方＆改善テク

コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。「アイラインを引くとなんだか古く見える」「目元がきつく見えてしまう」「昔と同じように描いているのにしっくりこない…」そんな悩みを感じていませんか？実はその原因、アイラインの引き方にあるかもしれません。特に40代は、まぶたや目元の印象が変化しやすい年代。以前似合っていたラインが、今の顔立ちには重たく見えてしまうこともあります。そこで今回は、40代がやめたいNGアイラインと、今っぽく若々しく見せる改善テクをわかりやすく解説。明日のメイクからすぐ取り入れられるコツをご紹介します。

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STEP1 太すぎるアイラインは目元を重たく見せる

目を大きく見せたいからと、まぶたにしっかり太くアイラインを引いていませんか？実はこれ、40代の目元では逆効果になることがあります。

太いアイラインは、一見目力が出るように見えますが、まぶたの面積を狭く見せてしまい、かえって目が小さく見える原因になることも。

また、ラインの存在感が強くなりすぎることで、どこか古い印象や重たい雰囲気につながってしまいます。

改善ポイントは「まつ毛の隙間を埋める」イメージで描くこと。目のキワに細くラインを入れるだけでも、十分目元は引き締まって見えます。

特にブラックをしっかり引くよりも、ブラウンやグレージュ系など柔らかいカラーを選ぶことで、抜け感のある今っぽい目元に仕上がります。

STEP2 目尻を長く引きすぎている

アイラインでよくあるのが、目尻を長く伸ばしすぎてしまうパターン。以前は"跳ね上げライン"や"長めライン"が流行していた時期もあり、そのまま続けている人も少なくありません。

しかし40代になると、長すぎるラインは逆に古見えの原因になることがあります。特に目尻が下がりやすくなる年代では、不自然に長いラインが悪目立ちしやすく、疲れた印象に見えてしまうことも。

今っぽく見せるポイントは、「自然な延長線」を意識すること。目尻から2〜3mm程度、目の形に沿ってスッと伸ばすくらいでOK！

無理に跳ね上げたり長く描き足すよりも、目元の流れに自然になじませることで、抜け感のある大人っぽい仕上がりになります。

STEP3 下まぶたラインを濃く描きすぎている

目を大きく見せようとして、下まぶたにも濃くラインを入れていませんか？実はこれも、老け見えにつながりやすいNGメイクのひとつです。

下まぶたに濃いラインをしっかり入れると、影が強調されてクマっぽく見えたり、目元全体が暗く見える原因になります。

また、囲み目のような仕上がりになることで、どこか昔っぽい印象になってしまうこともあります。改善するには、"締めすぎない"ことが大切。下まぶたはラインをしっかり引くのではなく、目尻側にアイシャドウを軽く入れる程度がおすすめです。

どうしてもラインを入れたい場合は、ブラウン系のペンシルで黒目の外側〜目尻に細くぼかす程度にすると、自然に目元を引き締めることができます。

STEP4 「しっかり描こう」としすぎるのが老け見えの原因に

40代のアイラインで最も多い失敗が、「きれいに描こう」と意識しすぎることです。左右対称にしよう、しっかり目力を出そうとするほど、ラインが濃く太くなり、不自然な印象になってしまうことがあります。

特にリキッドライナーで輪郭をくっきり描きすぎると、ラインだけが浮いて見えやすくなります。若い頃は似合っていたはっきりラインも、大人の目元では強く見えすぎてしまい、シワやまぶたの影を強調してしまうこともあるのです。

今の40代メイクで大切なのは、「盛る」より「なじませる」こと。アイラインは主役ではなく、"目元を自然に引き締めるための補助"くらいの感覚がちょうどいいのです。

おすすめは、まずペンシルやジェルライナーでまつ毛の隙間を埋め、そのあと綿棒や細ブラシで軽くぼかす方法。ラインの輪郭を少し曖昧にすることで、ぐっと柔らかく自然な印象になります。

また、アイシャドウとのつながりも重要なポイント。アイラインだけが浮かないよう、締め色シャドウを目尻側に軽く重ねると、ラインが自然になじみます。逆にアイラインだけを強調すると、"描いています感"が強くなり、古いメイクに見えやすくなります。

さらに、カラー選びも大切です。真っ黒のラインは目元を強く見せやすいため、ブラウン・モーヴブラウン・グレージュなど、少し柔らかい色味を選ぶだけで一気に今っぽい印象に変わりますよ！

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アイラインは目元を引き締める大切なメイクですが、描き方を間違えると老け見えや古見えの原因になってしまいます。アイラインを見直すだけで、目元の印象はぐっと軽やかに変わります。

40代のアイラインメイクは、「しっかり描く」より「自然になじませる」が正解。

今回ご紹介したポイントを意識しながら、自分の目元に合うラインを見つけてみてください。ほんの少し描き方を変えるだけで、顔全体の印象までぐっと垢抜けて見えますよ！