陸上・東日本実業団選手権第２日（１６日・ＮＤソフトスタジアム山形）――５０００メートル競歩の女子は梅野倖子（ＬＯＣＯＫ）が２１分２２秒８５で優勝した。

男子は住所大翔（富士通）が１８分５３秒６６で制した。

女子のレースでは今秋の愛知・名古屋アジア大会マラソン競歩代表の梅野と、ハーフマラソン競歩代表の柳井綾音（富士通）が激突。１０００メートル付近から一騎打ちの展開となった。２８００メートル付近で梅野が柳井を突き放すと、一人旅になってもペースを落とさず、そのまま約２０秒差をつけて完勝。「アジア大会に向けての第一歩として、ここから先に進みたい」と力を込めた。

今春から、昨年現役を引退した世界選手権６大会代表の岡田久美子監督に指導を仰ぎ、課題のスピード強化に着手。「どうしても動きがバタバタするので、その時に岡田さんに動きを逐一修正してもらいながら練習してこられた」。自己ベストを３０秒近く更新し、練習の成果を存分に示した。

２月の日本選手権ハーフマラソン競歩、３月の日本選手権マラソン競歩で２冠を達成し、２種目でアジア大会代表内定を得たが、マラソン競歩１種目に絞ることを決断。「現実問題として、中３日で２種目は厳しい。得意な長い距離で、金メダルを目標に勝負したい」と力強く決意表明した。