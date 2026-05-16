全国的に晴れて行楽日和 気温の上がる所が多くなり30℃以上の真夏日になる所も 北海道は夕方以降、雲が広がりやすくにわか雨の可能性【16日 きょうの天気】
全国的に晴れ 北海道は夕方以降、にわか雨の可能性
全国的に穏やかに晴れて、各地で行楽日和となるでしょう。紫外線が強くなるため、帽子や日傘などで対策を十分にすると良さそうです。
北海道は夕方以降、雲が広がりやすく、道北ではにわか雨があるかもしれません。本州付近は急な雨や雷雨の可能性は低く、折りたたみ傘がなくても外出できそうです。
気温上昇で真夏日になる所も 熱中症に注意！
晴れて気温の上がる所が多くなりそうです。関東から西の広い範囲で25℃以上の夏日となり、西日本では30℃以上の真夏日となる所もあるでしょう。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 :23℃ 釧路:14℃
青森 :24℃ 盛岡:30℃
仙台 :22℃ 新潟:22℃
長野 :28℃ 金沢:26℃
名古屋:28℃ 東京:27℃
大阪 :28℃ 岡山:30℃
広島 :29℃ 松江:27℃
高知 :27℃ 福岡:27℃
鹿児島:28℃ 那覇:27℃
17日（日）広い範囲で今年一番の暑さに
あす日曜日も晴れる所が多いでしょう。きょうよりさらに気温が上がって、広い範囲で今年一番の暑さとなりそうです。
この先も来週火曜日頃にかけて晴れる所が多く、各地で夏日が続くでしょう。来週後半になると曇りや雨の日が多くなり、梅雨のような天気に変わりそうです。