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全国的に晴れ　北海道は夕方以降、にわか雨の可能性

全国的に穏やかに晴れて、各地で行楽日和となるでしょう。紫外線が強くなるため、帽子や日傘などで対策を十分にすると良さそうです。

【写真で見る】晴れて気温上昇　西日本では30℃以上の真夏日

北海道は夕方以降、雲が広がりやすく、道北ではにわか雨があるかもしれません。本州付近は急な雨や雷雨の可能性は低く、折りたたみ傘がなくても外出できそうです。

気温上昇で真夏日になる所も　熱中症に注意！

晴れて気温の上がる所が多くなりそうです。関東から西の広い範囲で25℃以上の夏日となり、西日本では30℃以上の真夏日となる所もあるでしょう。

東北も内陸を中心に夏日となって、盛岡は30℃と、真夏日に届く所もありそうです。こまめに水分補給や休憩をとるなど、熱中症に注意して過ごすと良さそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:23℃　釧路:14℃
青森　:24℃　盛岡:30℃
仙台　:22℃　新潟:22℃
長野　:28℃　金沢:26℃
名古屋:28℃　東京:27℃
大阪　:28℃　岡山:30℃
広島　:29℃　松江:27℃
高知　:27℃　福岡:27℃
鹿児島:28℃　那覇:27℃

17日（日）広い範囲で今年一番の暑さに

あす日曜日も晴れる所が多いでしょう。きょうよりさらに気温が上がって、広い範囲で今年一番の暑さとなりそうです。

この先も来週火曜日頃にかけて晴れる所が多く、各地で夏日が続くでしょう。来週後半になると曇りや雨の日が多くなり、梅雨のような天気に変わりそうです。