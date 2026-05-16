全国的に晴れ 北海道は夕方以降、にわか雨の可能性

全国的に穏やかに晴れて、各地で行楽日和となるでしょう。紫外線が強くなるため、帽子や日傘などで対策を十分にすると良さそうです。

【写真で見る】晴れて気温上昇 西日本では30℃以上の真夏日

北海道は夕方以降、雲が広がりやすく、道北ではにわか雨があるかもしれません。本州付近は急な雨や雷雨の可能性は低く、折りたたみ傘がなくても外出できそうです。

気温上昇で真夏日になる所も 熱中症に注意！

晴れて気温の上がる所が多くなりそうです。関東から西の広い範囲で25℃以上の夏日となり、西日本では30℃以上の真夏日となる所もあるでしょう。





東北も内陸を中心に夏日となって、盛岡は30℃と、真夏日に届く所もありそうです。こまめに水分補給や休憩をとるなど、熱中症に注意して過ごすと良さそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :23℃ 釧路:14℃

青森 :24℃ 盛岡:30℃

仙台 :22℃ 新潟:22℃

長野 :28℃ 金沢:26℃

名古屋:28℃ 東京:27℃

大阪 :28℃ 岡山:30℃

広島 :29℃ 松江:27℃

高知 :27℃ 福岡:27℃

鹿児島:28℃ 那覇:27℃

17日（日）広い範囲で今年一番の暑さに

あす日曜日も晴れる所が多いでしょう。きょうよりさらに気温が上がって、広い範囲で今年一番の暑さとなりそうです。



この先も来週火曜日頃にかけて晴れる所が多く、各地で夏日が続くでしょう。来週後半になると曇りや雨の日が多くなり、梅雨のような天気に変わりそうです。