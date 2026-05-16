長野へ帰省中「オービス」が光りショック！ 後日「出頭通知」が来たら“長野県警”まで行かないとダメですが？ わが家は「東京」なのですが、最寄りの警察で対応可能でしょうか？

東京から長野へ帰省中に「オービス」で撮影？ 出頭通知が届くまでの流れ

まず、オービスで撮影されると、実際にどのような流れで手続きが進むのかを整理します。



オービスはその場で止められない仕組み

高速道路などに設置されているオービスは、自動で速度違反を記録する装置です。一般的には、一定の速度超過（目安として一般道で時速30キロメートル前後、高速道路で時速40キロメートル前後）で作動するとされています。

なお、速度超過の程度に応じて違反点数や反則金が科されることになります。ただし、その場で警察官に止められることはありません。そのため、違反があった場合でも、すぐに反則金が発生するわけではなく、後日手続きが進みます。



出頭通知は後日郵送で届く

出頭通知は後日、自宅に書面で届きます。車の登録情報を基に送られてくるため、まずは車の所有者宛てに通知されるのが一般的です。数日から数週間程度で届くケースが多いようですが、状況によってはそれ以上かかることもあるでしょう。

この通知は、すぐに罰則を決めるためのものというより、「実際に運転していたのは誰か」を確認するための手続きです。つまり、改めて本人に話を聞いたうえで、違反の内容を確定させる流れになります。



出頭先は現地の警察だけ？ 地元の警察署で対応できるケースはある？

基本的には、違反が発生した場所を管轄する警察（今回の例では長野県警）から出頭の案内が届きます。そのため、通知に従って長野県内の警察署や指定場所へ出向かなくてはなりません。



事情によっては地元対応が認められることも

しかし、東京在住で長野まで距離があるような場合は、事前に連絡・相談すれば、東京都内の警察署など地元で対応できるよう調整してもらえるケースもあります。ただし、これは自動的に地元の警察に切り替わるものではなく、あくまで個別対応です。

仕事の都合や移動負担が大きい場合、まずは通知書に記載された連絡先へ事情を伝えることが重要です。「遠いから行けない」と放置するのではなく、「どう対応できるか」を相談する姿勢が求められます。



東京から長野までの交通費は自己負担

出頭に関する負担は、反則金だけではありません。ここでは、実際にかかるお金と時間の両面から見ていきます。

まず、出頭のための移動費用は、基本的に自己負担です。例えば、東京から長野まで往復する場合、以下のようなコストが想定されます。



高速道路料金（往復）：約1万～1万4000円

ガソリン代：約6000～7000円

合計：約1万6000～2万1000円 ※東京～長野間（片道約280キロメートル）を普通車で往復し、高速料金と燃料費の目安から試算



見落としがちな「時間コスト」

出頭は平日の日中に指定されることが多く、仕事を休んだり、予定を調整したりする必要が出てきます。会社員であれば、有給休暇を使うことになるケースも少なくないでしょう。

こうした時間のロスは見えにくいものですが、1日分の収入に換算すれば決して小さくはありません。反則金や交通費だけでなく、「時間も使うことになる」という点は、あらかじめ頭に入れておきたいところです。



通知を無視するとどうなる？ 放置したときのリスク

遠方だからといって出頭通知を放置すると、再通知や出頭要請が強化される恐れがあります。場合によっては、より厳しい対応につながることも否定できません。

重要なのは、通知が届いた時点で速やかに連絡を取ることです。遠方であることや日程の都合を説明すれば、現実的な対応方法を提案してもらえる可能性はあるでしょう。

また、「光った気がするけれど確信がない」という段階であっても、通知が来た場合には対応する必要があります。自己判断で放置するのは避けてください。



遠方での違反でもまずは連絡と相談が基本

東京から長野への帰省中にオービスで撮影された場合、後日届く出頭通知に基づいて手続きを進める必要があります。原則は違反地での対応ですが、事情によっては地元警察での対応が可能なケースもあります。

いずれにしても、交通費や時間コストは自己負担となるため、想像以上の負担になることもあります。通知が届いたら放置せず、まずは記載された連絡先に問い合わせることが、無用なトラブルや負担の拡大を防ぐポイントです。



出典

警視庁 交通違反の点数一覧表

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー