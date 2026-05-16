上方落語協会のファンイベント「第３３回彦八まつり」が１６日、大阪市の生國魂（いくたま）神社で開幕し、実行委員長を務める落語家の月亭方正（５８）と、奉納落語会で浪曲を披露したお笑いタレントの間寛平（７６）が取材に応じた。

屋外での催しや、落語家の露店が多く立ち並ぶ彦八まつり。天候が気がかりだったという方正は「これだけの快晴。『これは何か応援されているな』と。いくたまさんの何か見えない力に応援していただいている」と、大阪落語の始祖・米澤彦八の碑がある神社の後押しを感じていた。

方正プロデュースの落語家アイドルユニット・ぴーひゃら（桂健枝郎、桂源太、笑福亭喬路、月亭柳正）のイベントも「めちゃくちゃ盛り上がりました。見た時に『これいけるんちゃうか？』と思った。本当に感動した」と振り返る。「何でもいいから、落語に注目されること。本職の落語を見ていただいて『こんなのもできるんや』と思ってくれたらいい」と意義を強調した。

寛平が「落語で若い子がどんどん出てきてほしい」と話を振ると、方正は「ＮＳＣ（吉本総合芸能学院）に今年、１０００人入っているんですよ。上方落語協会は、去年は多いって言われて５人ですかね。一昨年は２人」と危機感を募らせた。

方正は「落語会やってても、若い男の子とかがポツンっていると、けっこう意識する。『来いよ、来いよ』みたいな。今まではそういうのはなかった。噺（はなし）家歴はまだ１８年なんですけど、５８歳っていう年齢がそうさせているんですかね」と案じていた。