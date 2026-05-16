◇MLB ドジャース 6-0 エンゼルス(日本時間16日、エンゼル・スタジアム)

ドジャースはエンゼルスに投手8人の継投で完封勝利し、連勝を3に伸ばしました。

同じロサンゼルスに本拠地を置く両チームの3連戦初戦。ドジャースはこの日ブレーク・スネル投手が先発予定でしたが直前に故障者リスト入りしたため、リリーフのウィル・クライン投手が急きょ先発マウンドに上がりました。キャリア初の先発登板となったクライン投手でしたが2イニングを無失点に抑えると、その後もブルペン陣が無失点リレーをつなぎます。

打線は両チーム無得点の4回、ヒットと四球でノーアウト1、2塁のチャンスを作ります。ここでアンディ・パヘス選手が10号先制3ランを放つと、続くマックス・マンシー選手もソロホームラン。2者連続ホームランで一挙4点を先制しました。

さらに6回にはテオスカー・ヘルナンデス選手が2ランホームラン。4月16日以来の5号でリードを広げます。

リリーフ陣は最後までエンゼルス打線に得点を許さず、わずか2安打のみに封じての完封勝利となりました。なお大谷翔平選手は「1番・指名打者」で、打者としては3試合ぶりの出場。第3打席でレフトへMLB通算200本目の2塁打を放ち、4打数1安打1四球2三振でした。