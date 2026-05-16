社会人になってはじめてもらうお給料、「初任給」。使い道を聞くと貯金や自分へのご褒美などそれぞれですが、多かったのは“親孝行”。

高校卒業後、就職した男性は初任給で家族に焼き肉をごちそう。営業職についた女性は両親と伯父にお寿司をごちそうし、サプライズでプレゼントも用意していました。

初任給で家族に感謝を伝える新社会人の親孝行の現場に密着しました。

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■初任給“使い道トップ”は親孝行 平均支給額は26万5708円



先月24日、都内の居酒屋に集まっていた新社会人。

新社会人

「1か月お疲れ様でした。乾杯！」

“初めての給料”を見せてくれました。

インフラ係（22）初任給 約27万円

「今までみたことない大金」

メディア系（22）初任給 約35万円

「すごくうれしかったです。きた瞬間に社用携帯でチェックしました」

今年の初任給の平均額は去年の25万2425円より上昇し、26万5708円でした。その使い道を聞いてみると――

IT系（22）初任給 約24万円

「社会人になったので大人っぽい服というか、高い服ほしい」

不動産業（22）初任給 約28万円

「卒業旅行でお金を使いすぎたのでカードの支払いにまわしたいと思います」

50人以上に聞いたところ、一番多かったのが「親孝行」です。

営業職（23）初任給 約25万円

「ここまで立派に成長させてくれた両親にご飯をおごりたいなと」

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■家族を初めて焼き肉招待 「心に残る一食に」



鈴木天馬さん（18）もその1人です。

鈴木天馬さん

「まずは親孝行。焼き肉とか、高いものを食べにいこうかなって思います。（初任給は）20万（円）ちょいです」

ゴールデンウイークに地元・静岡に戻り、両親と弟をなじみの焼き肉店に招待しました。

父・清仁さん（48）

「就職おめでとう」

天馬さん

「ありがとう」「ぜひともお食べください」

初めてごちそうしてもらうお肉の味は…

父・清仁さん

「すごくおいしいです。まさかこんな日がくるとは思ってなかった」

電機メーカーに就職して1か月。少し前まで高校生だった息子にお母さんは…

母・芳美さん（48）

「1週間は朝、LINEしていました。起きられるかが心配だったので。自分で朝起きて行くのをちゃんとやっているのが。社会人になりましたね」

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ふと18年の記憶がよみがえります。

天馬さん

「（反抗期）あった？」

母・芳美さん

「あったよ」

父・清仁さん

「あった」

母・芳美さん

「『何だようるさいな』という気持ちがあったでしょ」

天馬さん

「あった」

家族4人、心ゆくまで楽しんだ焼き肉のお会計は2万7000円ほど。初任給でごちそうしました。

父・清仁さん

「とてもうれしかったですし、とてもおいしい焼き肉を食べさせてもらったので親として心に残る一食になりました」

天馬さん

「本当に良い1日になりました。しっかりとした大人になりたいなと」

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■感謝の気持ち込めサプライズ「少しでも恩返しを…」



サプライズを計画していたのは、中谷心美さん（23）。

心美さん

「親になにかプレゼントしたい。自分の意見や考えを肯定的に受け止めてくれて応援してくれる両親です」

一人娘の自分を育ててくれた両親のために、向かったのは生活雑貨店。

心美さん

「プレゼントを買いに横浜まで来ました。（初任給）約27万円入りました」

まずはお父さんへ。

心美さん

「満員電車とか乗ったときに、自分の（汗の）においが他の人の迷惑になるんじゃないかって気にしていたので」

プレゼントは、スーツ用の消臭フレグランス。好みの香りを探すこと10分。

心美さん

「父（には）これにします。すっきりした、においが好きなので」

アロマが好きなお母さんには――。

心美さん

「アロマのオイルとか持っているんですけどディフューザーは持っていなかったので、これにしました」「プレゼントあけて見たら喜んでくれると思います」

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そして4日、両親と就職活動の相談にのってくれた伯父を誘ってランチへ。

父

「すごい」

母

「高級なおすし」

全員

「いただきます」

心美さん

「召し上がってください」

父

「ごちそうになります」

おすしが好きなお父さんのために店を探し、1人6600円のコースを予約したといいます。

伯父

「なんだか不思議な気分だよね」

母

「そうだね。こっちゃんにごちそうになる、しかもおいしい」「社会人になったんだなっていう感じがする」

幼い頃から活発な子だったという心美さん。

この日が一生の思い出になればと感謝の気持ちを込めました。

心美さん

「食べ終わったのでプレゼントがあります。はい、どうぞ」

母

「うれしい。ありがとうございます。なくてほしいと思っていた」

父

「消臭…衣類消臭ね」「幼稚園や小学校行っていたときが、ついこの間だったことから考えると、感慨深げでもありますし、1人前の社会人になっていただければなと思います」

心美さん

「自分がつらいとき相談乗ってもらったり、いろんなところでお世話になったので、その思いが今日少しでも恩返しとしてかなえられたかなと思います」

(2026年5月13日放送「news every.」より)