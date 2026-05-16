「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」第1話&第２話先行上映会開催決定！ キャラクター一堂会するメインビジュアルも解禁！

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7月4日（土）25時よりTOKYO MX、BS11にて放送開始となる、都築真紀が原作・脚本を手掛ける『魔法少女リリカルなのは』シリーズ完全新作TVアニメーション『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』のメインビジュアルが新たに公開された。

今回公開されたメインビジュアルには、これまで段階的に発表されてきたキャラクターたちが一堂に会し、「EXCEEDS」と「魔人狩り」メンバーの二つの勢力がそれぞれ異なる方向へと視線を向ける構図が印象的。彼女たちが何を目的に行動し、どこへ向かうのか──その真意はいまだ謎に包まれており、本編で明かされていく展開に期待が高まる。

また、TV放送に先駆けて、6月21日(日)丸の内ピカデリーにて、第1話・第2話をいち早く鑑賞できる先行上映会の開催も決定。イベント当日は本編上映に加え、橘 杏咲、結川あさき、千春、小林愛香、伊藤彩沙、青木陽菜の6名が登壇するトークショーも開催予定。上映後だから話せるトークや、新規映像の初公開も期待される内容となっている。先行上映会のチケットは現在ローソンチケットにて先行受付中。本作の幕開けをいち早く体感できる貴重な機会となるので、ぜひチェックしてほしい。

さらに、『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』の放送開始を記念し、『魔法少女リリカルなのは』劇場版2部作のリバイバル上映の開催も決定した。上映期間は、6月12日（金）〜6月18日（木）に劇場版『魔法少女リリカルなのは Reflection』、6月19日（金）〜6月25日（木）に劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』を上映する、2週間限定の特別企画となっている。TVシリーズ最新作へと連なる物語の軌跡を、スクリーンで改めて体感できる貴重な機会だ。公開劇場等の詳細は追って発表となるので、続報を楽しみに待とう！先行上映会、そしてTV放送とあわせて、ぜひ劇場で“なのは”の世界に改めて浸ってほしい。

●イベント情報

第1話&第2話先行上映会

6月21日(日) 12:30開場 13:00開演

会場：丸の内ピカデリー スクリーン2

登壇：橘 杏咲、結川あさき、千春、小林愛香、伊藤彩沙、青木陽菜 予定

チケット料金：3500円

ローソンチケット先行（抽選）

こちらはプレイガイドの無料会員限定での受付となります。(システム：ローソンチケット)

※こちらの受付は先着ではなく、期間中に申し込んでいただいたお客様の中から抽選となります。

ローソンチケット

https://l-tike.com/nanoha_exgv/

プレリク抽選受付期間：5月24日(日)23:59まで

当落発表・入金開始：6月2日(火)15:00〜

『魔法少女リリカルなのは』劇場版2部作リバイバル上映

6月12日（金）〜6月18日(木) 劇場版『魔法少女リリカルなのは Reflection』

6月19日（金）〜6月25日(木) 劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』

※公開劇場等の詳細は追って発表

●作品情報

「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」

2026年7月4日(土)25時よりTOKYO MX、BS11にて放送開始！（初回60分放送）

＜イントロダクション＞

30年前に現れた未知の「侵略性外来生物」によって、世界は一度滅びかけた。

人類とその生物「侵略種」は互いに生活圏を争い、現在はかろうじて人類の安全が確保されているものの、世界はいつ滅びてもおかしくない。人々は死と滅びを恐れながら、危険や災害から目を逸らすように日常を生きている。そんな世界の中、国連危険生物調査機関「EXCEEDS」は、侵略種による危機と災害を退けるために活動を開始した。

物語のはじまりは極東の島国「瑞穂」。離島で暮らす、侵略種駆除ハンターの少女・久瀬シイナ。たったひとりの家族である妹セツナと静かに暮らすことを望むシイナに訪れる事件とは――？

【スタッフ】

原作・脚本：都築真紀

監督：浜名孝行

キャラクターデザイン・総作画監督：新垣一成

キャラクター・デバイス・バリアジャケット原案：川上修一

3DCG：グラフィニカ 3DCG監督：五来聖文

音響監督：ハマノカズゾウ 音楽：塩野 海

アニメーション制作：Seven Arcs

【キャスト】

久瀬シイナ：橘 杏咲

久瀬セツナ：日高里菜

高町なのは：田村ゆかり

フェイト・T・ハラオウン：水樹奈々

八神はやて：植田佳奈

八神リイン：ゆかな

夜海トワ：結川あさき

相沢シオリ：千春

喜多森ユーナ：小林愛香

新名アオイ：伊藤彩沙

古寺ユズ：青木陽菜

ほか

主題歌情報

OPテーマ：水樹奈々「CRIMSON BULLET」

EDテーマ：青木陽菜「Ephemeral」

©NANOHA EXCEEDS PROJECT

関連リンク

「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」公式サイト

https://www.nanoha.com/EXGV

魔法少女リリカルなのはシリーズ 公式サイト

https://www.nanoha.com/