◆パ・リーグ 楽天―ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）

元乃木坂４６で俳優の久保史緒里さんがソフトバンク戦でセレモニアルピッチを行った。

昨年１１月に乃木坂４６を卒業した久保は宮城県出身で楽天ファンを公言している。２０２３年から４年連続、通算６回目の来場となった。「サードユニフォーム２０２６」を着用してマウンドへ。捕手役を務めた楽天・中島のミットへ、ノーワインドアップから美しいフォームで投げ、ノーバウンドで届かせる好投を披露した。観客席からは大きな拍手が送られた。

始球式を終えた久保は「今年は津留粼選手が投球練習で『絶対いける！』と後押ししてくださったので、ポジティブな気持ちでマウンドに上がりましたが、MyHEROの中島選手が受けてくださるのを知らなかったので、一気に緊張しました。「ナイスピッチング」と声を掛けていただいて、なんとか届いてよかったです。昨年は緊張していて後から知ったのですが、今年は楽天イーグルスファンの皆さんの久保史緒里コールがしっかり聞こえてきて、なんて温かいんだろうと思いました。これからも一緒に楽天イーグルスを応援していきましょう！」とコメントした。

６回目の登板に、ＳＮＳでは「どんどん始球式上手くなってる」などと絶賛の声が上がった。この日はセレモニアルピッチだけでなく様々なイベントにも出演して、盛り上げた。