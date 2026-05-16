桃井かおり、残った野菜を使い切った“ダイナミック”な手料理に反響「野菜畑のよう」「最高に美味しそう」
米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおり（75）が13日、自身のインスタグラムを更新。「お約束のお野菜食べ切り〜」とつづり、冷蔵庫に残った野菜を“使い切った”手料理を披露した。
【写真】「野菜畑のよう」残った野菜を使い切った“ダイナミック”な手料理披露の桃井かおり
この日のメインメニューは「蛤の塩焼きそば」。皿に盛られた焼きそばには、きゃべつやピーマン、にんじんなどの野菜がたっぷり入れられており、きゃべつは芯の部分まで使われていることが見てとれる。「野菜のお残り総参加。お庭のパクチーも飛び入り」と、庭で栽培しているパクチーも散りばめたことを伝えている。
また、お椀には野菜入りのみそ汁らしき汁物が。テーブルの取り皿はヒョウ柄デザインで、桃井ならではのセンスが光る食卓となっていた。
コメント欄には「野菜畑のような焼きそば」「焼きそばはこのダイナミックさですね」「ハマグリの焼きそば 良いお出汁が出て最高に美味しそう」「野菜使いたい時の焼きそば、いいですね 豹柄のお皿で食べた〜い」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「野菜畑のよう」残った野菜を使い切った“ダイナミック”な手料理披露の桃井かおり
この日のメインメニューは「蛤の塩焼きそば」。皿に盛られた焼きそばには、きゃべつやピーマン、にんじんなどの野菜がたっぷり入れられており、きゃべつは芯の部分まで使われていることが見てとれる。「野菜のお残り総参加。お庭のパクチーも飛び入り」と、庭で栽培しているパクチーも散りばめたことを伝えている。
コメント欄には「野菜畑のような焼きそば」「焼きそばはこのダイナミックさですね」「ハマグリの焼きそば 良いお出汁が出て最高に美味しそう」「野菜使いたい時の焼きそば、いいですね 豹柄のお皿で食べた〜い」などと、さまざまな反響が寄せられている。