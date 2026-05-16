【準備がラク！】切ってのせるだけで最高においしい！「サーモンとアボカドののっけ丼」の献立
【画像で確認】しその風味が清々しい献立をもう1品！「もやし青じそつくね」の献立
「疲れて帰ってきた日は、なるべく火を使わずにパパッと夕飯を済ませたい……」そんな願いを叶えてくれるのが、こちらの献立です。メインは切ってのせるだけの簡単どんぶり。副菜と汁ものも、身近な食材で手軽に作れるものを組み合わせました。栄養もしっかりとれる、タイパ抜群の3品をご紹介します。
▷教えてくれたのは…
市瀬悦子さん
■サーモンとアボカドののっけ丼
ごろっと切った具材に、ごま油じょうゆが合う！ 爽やかな香りの青じそをのせて。
【材料・2人分】
サーモン(刺し身用)…1さく(約150g)
アボカド…1個
青じそ…2枚
温かいご飯…どんぶり2杯分
合わせだれ
・ごま油、しょうゆ…各大さじ１と1/2
【作り方】
1. アボカド、サーモンは1.5〜2cm角に切る。
2. 器に温かいご飯を等分に盛り、１をのせる。青じそを小さくちぎってのせ、合わせだれをかける。
（1人分 695kcal、塩分2.0g）
■オニオンおかかポン酢
レンジで甘みを引き出し、削りがつお＋ポン酢で手軽に味つけ。
【材料・2人分】
玉ねぎ…1個
削りがつお…小1/2袋(約1.5g)
ポン酢じょうゆ…小さじ1
【作り方】
1. 玉ねぎは大きめの一口大に切る。耐熱皿に広げ入れ、ふんわりとラップをかけ、電子レンジ(600W)で約3分加熱する。
2. 器に盛り、削りがつおをのせ、ポン酢じょうゆ小さじ1をかける。
（1人分 42kcal、塩分0.3g）
※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
■小松菜のジンジャースープ
さっと煮て、できあがり。おろししょうがの風味が食欲を誘う一杯。
【材料・2人分】
ベーコン…2枚
小松菜…1/4わ(約50g)
おろししょうが…2/5かけ分(小さじ1)
とりガラスープの素…小さじ1
しょうゆ…小さじ1/2
塩…少々
【作り方】
1. 小松菜は3cm長さに切り、ベーコンは5mm幅に切る。
2. 直径約18cmの鍋にとりガラスープの素小さじ1、しょうゆ小さじ1/2、塩少々、水１と 1/2カップを入れて混ぜ、中火にかける。煮立ったら１を加え、さっと煮る。器に盛り、おろししょうがを等分にのせる。
（1人分 88kcal、塩分1.6g）
【手早く作るコツ】
玉ねぎのレンジ加熱中にスープを作ります。次にのっけ丼を作ったら、サブを仕上げて。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
文＝斉藤久美子／菅野直子