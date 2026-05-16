お弁当のスキマに！レンチンですぐでき「緑の副菜」3品
【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品
お弁当にできたちょとしたスキマ。せっかく入れるなら彩りが良いものにしたい！そんな時にピッタリな緑の野菜を使った副菜レシピ3品をご紹介します。忙しい朝にも役立つ、レンチンでぱっと作れるおかずです。
■ブロッコリーのオイル蒸し
じゃこが味と食感のアクセントに
【材料と作り方】（1人分）
ブロッコリー3房（約45g）は半分に切って耐熱ボウルに入れ、塩少々、オリーブ油小さじ1/3、水大さじ1/2をふってさっと混ぜる。ラップをかけて600Wで50秒レンチンし、ちりめんじゃこ小さじ2を加え、さっと混ぜる。
■ピーマンきんぴら
ピーマンのパリパリ食感がGood！
【材料と作り方】（1人分）
ピーマン2個（約60g）は一口大に切り、しょうゆ、砂糖各小さじ1、ごま油小さじ1/2、七味唐辛子少々とともに耐熱ボウルに入れて混ぜる。ラップをかけて600Wで1分30秒レンチンし、混ぜる。
(1人分46kcal／塩分0.9g レシピ考案／小田真規子)
■キャベツのザワークラウト
酸味のあるさっぱりとした箸休め
【材料と作り方】（1人分）
ハム1枚は1cm四方に、キャベツ1枚（約50g）は3cm長さ、1cm幅に切る。酢、オリーブ油各小さじ1、塩、こしょう各少々とともに耐熱ボウルに入れて混ぜる。ラップをかけて600Wで1分レンチンし、混ぜる。
(1人分87kcal／塩分0.8g レシピ考案／小田真規子)
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
※調理道具や弁当箱は清潔なものを使い、ご飯やおかずは必ずさましてからふたをしてください。ふたの上に保冷剤をのせて、できれば保冷バッグに入れて持ち運ぶと安心です。
＊ ＊ ＊
緑の副菜が1品入るだけで、お弁当の彩りがグッとアップします！ぜひ作ってみてください。
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
レシピ考案／堤人美、小田真規子 撮影／澤木央子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文／よしだ